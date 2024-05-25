Buca’da ayrılık rüzgarı esecek

TFF 2. Lig'de normal sezonu 3. sırada tamamlayan ve Play-Off'a kalan ancak erken havlu atan Bucaspor 1928'de ayrılık rüzgarı esecek. İzmir temsilcisinde 5 önemli ismin sözleşmeleri 30 Haziran itibarıyla son bulacak. Sarı-lacivertlilerde başarılı eldiven Korcan Çelikay, genç file bekçisi Efe Doğan, deneyimli stoper Sadi Karaduman, iki sezondur gol yükünü çeken kaptan Erhan Çelenk ve tecrübeli forvet Ömer Şişmanoğlu'nun kontrat süreleri tamamlanacak. Sarı-lacivertli yönetimin Korcan, Efe, Sadi ve Erhan'la görüşme gerçekleştireceği ve mevcut teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın raporuyla adım atacağı ifade edilirken, Iğdır FK'dan kiralanan Ömer ise takımdan ayrıldı.