Bucaspor 1928 gençleşecek

TFF 2. Lig'de sessizliğini bozmaya hazırlanan Bucaspor 1928, transfer döneminde yaş ortalamasını düşürmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin 29 olan yaş ortalamasını 24-26 aralığına indirmeyi planladığı ve kadrodaki 4 deneyimli oyuncu ile vedalaşmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu hafta içi genç oyuncu ağırlıklı kadrosuyla Kaynaklar Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak Fırtına, transferin gözdesi Arda Usluoğlu'nu da takımda tutmak istiyor. Süper Lig'den 3 kulübün genç forveti istemesine rağmen Buca, kadrosunda Arda'yı tutarak daha da parlatmayı planlıyor. Cüneyt Dumlupınar'ın ayrılmasının ardından teknik direktörsüz de kalan Buca, hoca arayışlarını sürdürüyor.