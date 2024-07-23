Fırtına’dan radikal kararlar

YENİ sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928 köklü hamleler yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'den transfer teklifleri alan takımın genç yıldız adayı forvet Arda Usluoğlu'nun kesin olarak satılması bekleniyor. Arda'ya en ciddi teklifin Alanyaspor'dan geldiği öğrenildi. Fırtına, genç futbolcudan gelecek satış bedeli ve Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'dan gelecek satış payıyla birlikte mali olarak rahat nefes alacak. Ancak sarılacivertlilerin ilk planda transfer yasağını açmayı düşünmediği, eldeki deneyimli oyuncularla birlikte genç futbolcuları harmanlayarak yeni sezonda mücadele edeceği öğrenildi.

İKİ YILDIZ KALIYOR

Mevcut kadrodan hücum oyuncusu Yasin Öztekin ve sol bek Mehmet Uğurlu'nun kadroda tutularak takıma ağabeylik yapması planlanırken, ağırlıklı olarak geçen sene U19 Ligi'nde şampiyon olan takımın, kadronun iskeletini oluşturması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta içi Kaynaklar Tesisleri'nde çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerin idmanlarını şu an sportif direktör Nihat Yılmaz yaptırıyor. Yeni bir teknik direktör gelene kadar Yılmaz'ın takımın başında olacağı öğrenildi.