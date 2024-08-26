‘Maç tempomuzu artırmamız lazım’

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, takımın maç temposunun zayıf olduğunu söyledi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerindeki kampın son gününde TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Isparta 32 Spor ile son hazırlık maçını oynayan Bucaspor 1928 sahadan 5-4 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balcıoğu, takımın maç temposunun zayıf olduğunu belirtti. Balcıoğlu, "Ekip olarak yaklaşık 10 gündür takımın başındayız. Takımdaki görünen eksikliğimiz maç tempomuzun olmadığı, kampların biraz daha yumuşak geçtiği yönündeydi. Maç kondisyonumuz hemen hemen yüzde 40'larda. Bu anlamda baya sıkıntılı bir süreçteyiz. 1 hafta daha vaktimiz var. Çalışmalara devam edeceğiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Gerçek anlamda oyunsalımız çok zayıf, maç tempomuz. Salı günü yeni sezona hazırlanacağız" dedi.

YÖNETİM KAYNAK ARIYOR

BUCASPOR 1928'de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yönetim de kaynak arayışında. Başkan Cihan Aktaş'ın önemli görüşmeler yaptığı ve kulübe kaynak yaratarak transfer tahtasını açmaya çalıştığı öğrenildi. Transfer yasağı bulunan sarı-lacivertlilerde önemli oyuncularda takımdan ayrılmıştı. Başkan Aktaş'ın kaynak yaratarak bu futbolcuları geri almak istediği iddia edildi.