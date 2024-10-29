Bucaspor 1928 kendini aştı

kendini aştı NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928 bu sezon geride kalan süreçte sergilediği performansla kendini aştı. İzmir temsilcisi, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu uzatma dakikalarında attığı golle yenerek zirve ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürürken, ilk 9 haftalık performanslar incelendiğinde geçen sezonu geride bıraktı. 2023-24 sezonunda ilk 9 karşılaşmada 18 puan toplayan Fırtına, bu sezon aynı periyotta 20 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon 12 kez ağları sarsan sarı-lacivertliler, bu sezon Yasin Öztekin'in harika performansının da etkisiyle 14 golü buldu. İyi performansını devam ettirmek isteyen İzmir ekibi, transfer yasağı yaşadığı bu sezon 1. Lig'e yükselerek, kısıtlı kadrosuyla çok önemli bir iş başarmayı hedefliyor.