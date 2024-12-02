Uşakspor yine kayıp

NESİNE 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor evinde Amasyaspor FK'ya 3-2 yenilerek yara aldı. Mücadeleye hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar karşılaşmanın henüz 6'ncı dakikasında Semih'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk ekip 15'inci dakikada Yunus Emre'nin golüyle tabelayı eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. Amasya temsilcisi mücadelenin 56'ncı dakikasında Hasan ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Aşigo beraberlik için yüklense de Amasyaspor adına 90'da İlhan fileleri sarstı: 1-3. Maçta son sözü 90+7'de Uşaksporlu Fatih Üge söyledi ancak puan için yeterli olmadı. Uşakspor bu sonucun ardından 22 puanda kalarak 5. sıraya gerilerken, Amasyaspor ise 23 puanla kırmızı-siyahlıların önüne geçerek 4. basamağa yükseldi.