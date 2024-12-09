Derbide gülen yok

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan İzmir derbisinde Bucaspor 1928 evinde Menemen FK ile 1-1 berabere kaldı. 9. dakikada Menemen atağında Emre'nin soldan ortasında Seçim kafayla vurdu, top direğin yanından auta çıktı. 25'te Menemen FK'da Emir'in sol çaprazdan vuruşu uzak direğin dibinden dışarı gitti. 28'de Hakkı'nın sol kanattan yerden yaptığı ortada Emirhan altı pastan gelişine vuruşla kalecinin altından topu ağlara yolladı:0-1. 37'de Buca defansının arkasına atılan topta Seçim kaleci ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedi, top yandan dışarı çıktı. 67'de gelişen Buca atağında Osman Işıklı ile duvar pası yapan Şerif ceza sahasına girdi, orta şut karışımı vuruşu kornere çıktı. 68'de Nizamettin'in sağ köşeden kullandığı kornerde Selahattin kafayla indirdi, Yasin ceza sahası içinden ayağıyla dokunup golü attı:1-1. 71. dakikada Selahattin rakibine sert girip direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 87'de Zeki'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin geç kalınca savunma mutlak golü önledi ve maç 1-1 sona erdi.