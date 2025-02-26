Buca’da Dumlupınar sesleri

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de yeni bir teknik direktör adayı var. Geçtiğimiz gün flaş bir şekilde teknik direktör Tuna Üzümcü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Buca, teknik direktör koltuğuna eski çalıştırıcısı Cüneyt Dumlupınar'ı geçirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip ile uzun bir süre çalışan ve camiayı yakından tanıyan Dumlupınar ile görüştüğü öne sürülen başkan Cihan Aktaş'ın deneyimli teknik direktör ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin Play-Off hedefine ulaşmak için ligi iyi bilen ve takımı tanıyan bir teknik adamla anlaşmak istediği belirtilirken, Dumlupınar ile anlaşma sağlanamaması durumunda listede çok sayıda teknik direktör olduğu bildirildi. 35 puanla Play-Off hattının 5 puan gerisinde 7. sırada bulunan İzmir ekibinin yakalayacağı çıkışla sezonu ilk 6 içinde tamamlamak istediği ifade edildi.