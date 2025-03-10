Bucaspor 1928 Mersin’e takıldı

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı flaş galibiyetlerle gözünü yeniden Play-Off hattına diken Bucaspor 1928, dün düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk oldu. Son iki haftada topladığı puanlarla kümede kalma umutlarını artıran ev sahibi ekip karşılaşmaya dirençli başladı ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takım da yakaladığı az sayıda gol fırsatını değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi: 0-0. Bu sonuçla sarı-lacivertli İzmir temsilcisinin 3 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Puanını 39 yapan 7. sıradaki Bucaspor, Play-Off hattındaki takımlara yetişme fırsatını kaçırdı. Düşme hattında 16. sırada yer alan Yeni Mersin ise puanını 14 yaptı.