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Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor, Adama Soumaoro'nun peşinde

, Adama Soumaoro'nun peşinde

ekiplerinden , Lille'den ayrılan 'yi kadrosuna kattıktan sonra Fransız ekibinden bir başka isim Adama Soumaoro'yu da etmeye hazırlanıyor.

Çaykur Rizespor, Adama Soumaoro'nun peşinde

10.09.2020, 09:43

Çaykur Rizespor, Lille'den ayrılan Loic Remy'yi kadrosuna katarak transferde önemli bir hamle gerçekleştirmişti. Karadeniz temsilcisi, bu kez Lille'in bir başka önemli oyuncusu Adama Soumaoro'nun peşine düştü.

Le Petit Lillois'nun haberine göre Loic Remy'yi transfer eden Rizespor, Soumaoro da ilgilenmekte. Karadeniz ekibinin, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Genoa forması giyen 28 yaşındaki stoper için teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'nin yeni sezon planlarında Soumaoro'ya yer verip vermeyeceğine göre birçok takımın devreye girebileceği belirtilirken tecrübeli savunmacının ismi Trabzonspor ile de anılmaktaydı.

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