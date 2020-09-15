Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriç'in transferi, Çaykur Rizespor'un da ciddi bir kazanç elde etmesine neden olacak. Yeşil-mavili ekibin başkanı Hasan Kartal, bu transferden bekledikleri miktarı açıkladı.
Azerbaycan'ın CBC Sport kanalında yayınlanan 'Türkiye'den futbol' programına katılan Kartal şunları söyledi:
'YÜZDE 15 RİZESPOR'A, SÖZLEŞME BÖYLE'
"Vedat Muriç transferinden yaklaşık yüzde 15 almamız gerekiyor. Bu da 1.5 - 2 milyon euro'ya tekabül edebilir. Bakalım kaça satacaklar? Sattıkları bedel üzerinden bizim önce almış olduğumuz bedeli düşmek kaydıyla, kalanından yüzde 15 Rizespor'a verecekler, sözleşmemiz böyle" dedi.
İşte Çaykur Rizespor'un Muriç'ten kazanacağı rakam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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