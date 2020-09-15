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Haberler Çaykur Rizespor İşte Çaykur Rizespor'un Muriç'ten kazanacağı rakam!

İşte 'un Muriç'ten kazanacağı rakam!

Başkanı Hasan , ’in Fenerbahçe’den Lazio’ya transferi için “Yaklaşık yüzde 15 almamız gerekiyor. Bu da 1.5 - 2 milyon euro’ya tekabül edebilir” dedi.

İşte Çaykur Rizespor'un Muriç'ten kazanacağı rakam!

15.09.2020, 17:18

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriç'in transferi, Çaykur Rizespor'un da ciddi bir kazanç elde etmesine neden olacak. Yeşil-mavili ekibin başkanı Hasan Kartal, bu transferden bekledikleri miktarı açıkladı.

Azerbaycan'ın CBC Sport kanalında yayınlanan 'Türkiye'den futbol' programına katılan Kartal şunları söyledi:

'YÜZDE 15 RİZESPOR'A, SÖZLEŞME BÖYLE'

"Vedat Muriç transferinden yaklaşık yüzde 15 almamız gerekiyor. Bu da 1.5 - 2 milyon euro'ya tekabül edebilir. Bakalım kaça satacaklar? Sattıkları bedel üzerinden bizim önce almış olduğumuz bedeli düşmek kaydıyla, kalanından yüzde 15 Rizespor'a verecekler, sözleşmemiz böyle" dedi.

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