İşte Çaykur Rizespor'un Muriç'ten kazanacağı rakam!

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriç'in transferi, Çaykur Rizespor'un da ciddi bir kazanç elde etmesine neden olacak. Yeşil-mavili ekibin başkanı Hasan Kartal, bu transferden bekledikleri miktarı açıkladı.

Azerbaycan'ın CBC Sport kanalında yayınlanan 'Türkiye'den futbol' programına katılan Kartal şunları söyledi:

'YÜZDE 15 RİZESPOR'A, SÖZLEŞME BÖYLE'



"Vedat Muriç transferinden yaklaşık yüzde 15 almamız gerekiyor. Bu da 1.5 - 2 milyon euro'ya tekabül edebilir. Bakalım kaça satacaklar? Sattıkları bedel üzerinden bizim önce almış olduğumuz bedeli düşmek kaydıyla, kalanından yüzde 15 Rizespor'a verecekler, sözleşmemiz böyle" dedi.