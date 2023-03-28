Çaykur Rize’den zirveye darbe

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda ikinci sıradaki Eyüpspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor, çok önemli bir zafere imza attı. Karadeniz ekibi, Eyüpspor ile puan farkını 4'e indirirken, ilk yarıda sahasında berabere kaldığı rakibine ikili averajda da üstünlük sağlamayı başardı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Eyüpspor galibiyeti ile ilgili, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettik. İyi kapandık. Çok önemli adım attık. Bunu devam ettirmemiz lazım. Kendi evlerinde yenmemiz, ikili averajda da üstün olmamız, bizim için artı. Bu burada kaldı, Rize'ye dönüyoruz. Çarşamba, pazar iki tane evimizde maç var. İyi takımlarla oynayacağız. İki maçı da geçmemiz lazım ki hedefe daha çabuk ulaşalım" şeklinde konuştu.

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