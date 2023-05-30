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Haberler Çaykur Rizespor Ç.Rizespor’da teknik trafik

Ç.Rizespor’da teknik trafik

30.5.2023

Gazete

Ç.Rizespor’da teknik trafik
Spor Toto 1. Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e direkt olarak çıkan Çaykur Rizespor'da teknik trafik yaşanıyor. Karadeniz ekibinde yolların ayrıldığı Bülent Korkmaz'ın yerine yönetim iki aday belirledi. Rize'de Konyaspor'da önemli başarılara imza atan İlhan Palut en güçlü aday olarak öne çıkarken, son olarak G.Antep FK'da görev yapan Erol Bulut da alternatif olarak göze çarpıyor. Yeşilmavili yönetimin, önümüzdeki günlerde 46 yaşındaki Palut ile bir araya gelip hedefler, kadro planlaması ve sözleşme şartları ile ilgili görüşme yapması bekleniyor. Palut ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise ibre Erol Bulut'a dönecek. Rize yönetiminin en kısa sürede teknik adamı belirlemesi bekleniyor.
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