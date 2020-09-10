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Denizlispor transferde hız kesmiyor! Kıryolcu ile sözleşme imzalandı

Denizlispor transferde hız kesmiyor. , 17 yaşındaki Kıryolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki futbolcu, Denizlispor Altı Takımı'nda forma giydi.

Denizlispor transferde hız kesmiyor! Muhammed Eren Kıryolcu ile sözleşme imzalandı

AA

10.09.2020, 16:40

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 17 yaşındaki Muhammed Eren Kıryolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, "Muhammed Eren'in uzun yıllar kulübümüze hizmet edeceğine inanıyorum. Hayırlı olması dileklerimle, kendisine yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyorum." dedi.

Bursa Genç Sarayspor'da futbola başlayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Denizlispor 17 Yaş Altı Takımı'nda forma giydi.

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