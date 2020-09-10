Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 17 yaşındaki Muhammed Eren Kıryolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, "Muhammed Eren'in uzun yıllar kulübümüze hizmet edeceğine inanıyorum. Hayırlı olması dileklerimle, kendisine yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyorum." dedi.
Bursa Genç Sarayspor'da futbola başlayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Denizlispor 17 Yaş Altı Takımı'nda forma giydi.Trabzonspor'da flaş sakatlık! En az 6 ay yok! Denizlispor'da Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir imzayı attı Galatasaray'ın yeni transferi sahaya indi!
Denizlispor transferde hız kesmiyor! Muhammed Eren Kıryolcu ile sözleşme imzalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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