Denizlispor yine kayıp

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve iki maçta 1 puan alabilen Yuktael Denizlispor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu: 1-0. 8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Fredy'in kafasını kaleci son anda kornere çeldi. 29'da Recep Niyaz'ın rakip yarı alanın ortasındaki sert şutunu kaleci kontrol etti. 34'te Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Bünyamin kontrol edip, Amilton'a bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Pantilimon kurtardı.

VEYSEL SARI SKORU BELİRLEDİ

52'de Denizlispor atağında Rodallega'nın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu savunmada Kudryashov'dan geri döndü. 58'de Nuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından kale önünde oluşan karambolü tamamlayan Veysel'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 72'de Sagal sağ kanattan ortasını açtı, Rodallega'dan önce kaleci Boffin araya girerek topun sahibi oldu. 82'de Fredy çalımlarla ceza sahasına sokulup şutunu çekti, kaleci Pantilimon iki hamlede meşin yuvarlığı kontrol etti. 88'de kazanılan serbest vuruşta Rodallega direkt kaleye vurdu, top az farkla auta çıktı. Karşılaşma 1- Antalyaspor üstünlüğüyle sona erdi.