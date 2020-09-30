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Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: Çok kritik bir maça çıkacağız

'de son olarak deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 yenilerek ilk 3 maçında 1 puan toplayabilen düşme hattındaki Yukatel Denizlispor evinde oynayacağı İttifak Holding maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör , çok kritik bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: Çok kritik bir maça çıkacağız

30.09.2020, 14:00

Takımla birlikte top kapma çalışmasına da katılan Hırvat çalıştırıcı, "Kaliteli bir takımız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Sorunlarımızın üzerinden çalışarak gelebiliriz. Bu hafta çok önemli ve kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Konyaspor lige iyi bir başlangıç yaparak girdi. Kendi evimizde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum" dedi.

Ligde oynanan 3 maçta 1 gol atabilen takımın hücumda yaşadığı sıkıntıya ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Prosiencki, "Sorun sadece Hugo Rodallega'da gibi gösterilmemeli. Topu ileri taşımada bir sıkıntımız var. Bunun için bu hafta gerekli değişiklikler ve çalışmalar yapılacak. Daha agresif bir Denizlispor sergilemek istiyoruz. Bunu sağlamak için orta sahanın çok önemi var. Son maçta orta sahamız istediğimiz gibi futbol oynamadı. Bu takımı da etkiledi. Topu taşıyamadığımız için tek başına ileride iş yapmak zordur. Biz bu maçta gereken bütün değişiklikleri yaparak istediğimiz Denizlispor'u sergilemeye çalışacağız" diye konuştu. Yeni transfer Fede Varela'nın takıma sakat olarak geldiğini belirten Prosinecki, takımdan ayrı çalışan Arjantinli orta saha oyuncusunun Konya maçında da forma giyemeyeceğini belirtti. Prosinecki transfer dönemi sona ermeden kanat bölgesine takviye yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

DHA

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