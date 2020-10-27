Horoz’a Kartal pençesi

Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta alan Yukatel Denizlipor, sahasında kötü günler geçiren Beşiktaş'a teslim oldu: 2-3. 13. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Atiba, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 4'te Atiba'nın şutunda ceza sahası içindeki Oğuz Yılmaz'a çarpan top sonrasında hakem Alper Ulusoy, Oğuz Yılmaz'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını 39. dakikada kullanan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.



GOLLER GELMEYE DEVAM ETTİ

47'de Rosier'in sağ kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortasına Larin dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-3. 54'te Mesanovic'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Ersin'de kaldı. 62'de Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Aboubakar vurdu, şutu savunmadan geri döndü. 67'de De Souza'ya rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem VAR'a başvurarak kırmızı kart gösterdi. 76'da Özer savunmanın arkasına attığı topla buluşan Mesanovic sağ çaprazdan vurduğu sert şutla topu ağlara yolladı: 1-3. 90+4'te Lopes'in ara pasında topla buluşan Sacko maçın skorunu ilan etti: 2-3.



3 PUAN HASRETİ DENİZLİ'DE BİTTİ

Süper Lig'deki son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, milli maçlar arası ve 5. haftayı bay takım geçtiğinden 22 gün sonra resmi maça çıktı. Beşiktaş, 42 günlük 3 puan hasretine son vermek için Denizlispor maçına çıktı. Siyahbeyazlılar, rakibini mağlup ederek nefes aldı. Kara Kartal en son ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmişti.



LOCALARDAN BÜYÜK GELİR

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara istinaden stadyumlarda sadece localarda yüzde 50 kapasite ile seyirci alımına izin verilmesi üzerine, yeşil siyahlı yönetim, protokol tribünü altında ki mevcut 15 loca dışında Atatürk Stadı'nın maraton tribününe 56'şar koltuklu 18 ek loca yaptırdı. Böylelikle toplam loca sayısı 33 oldu. Beşiktaş maçı için kişi başı 500 TL ödeyen 559 kişi'den yaklaşık 280 bin lira gelir elde edildi.