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Sivasspor - Denizlispor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligdeki son maçlarında mağlup olan iki takım bu maçtan mutlak 3 puan çıkarmak istiyor.

02.01.2021, 14:12