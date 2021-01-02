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Haberler Denizlispor Sivasspor - Denizlispor | CANLI ANLATIM

- | CANLI ANLATIM

'in 16. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligdeki son maçlarında mağlup olan iki takım bu maçtan mutlak 3 puan çıkarmak istiyor.

Sivasspor - Denizlispor | CANLI ANLATIM

02.01.2021, 14:12

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sivasspor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki kritik maçı Erkan Özdamar yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Denizlispor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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