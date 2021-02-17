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Denizlispor-Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu

'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli olurken, Denizlispor ile Gençlerbirliği maçını ise yönetecek.

Denizlispor-Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu

17.02.2021, 17:08

Süper Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizlispor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

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