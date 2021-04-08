  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Denizlispor - Kasımpaşa | CANLI

- Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 kaybedip son sıradan kurtulamayan Yukatel evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Denizlispor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Kasımpaşa | CANLI

08.04.2021, 15:50

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada Alper Ulusoy düdük çalıyor. Lopes ve Pantilimon'un ayrıldığı Denizlispor'da sakatlıkları süren Özgür Çek, Ahmed Yasin, Ayman ben Mohamed ve Recep Niyaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası sona eren Özer Özdemir ile sakatlığı sona eren kaleci Hüseyin Altıntaş ise kadrodaki yerlerini alabilecek.

Teknik direktör Hakan Kutlu, puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi. Çok kritik haftalara girdiklerini anlatan Kutlu, "Kasımpaşa maçı kolay olmayacak. Ancak kazanmak adına sahada basmadık yer bırakmamalıyız. Ben takıkıma inanıyorum. Bu maçtan alacağımız galibiyetle ümidimizi sürdüreceğiz. Kesinlekle hata yapma lüksümüz yok. Evimizde kolay kolay yenilmiyoruz. Yine aynı şekilde Kasımpaşa maçını kazanacağımıza inancım tam" diye konuştu. Denizlispor bu karşılaşma öncesi 25 puanla 21'nci sırada bulunuyor.

11'LER:

Yukatel Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor - Kasımpaşa | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.