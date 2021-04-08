Denizlispor - Kasımpaşa | CANLI

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada Alper Ulusoy düdük çalıyor. Lopes ve Pantilimon'un ayrıldığı Denizlispor'da sakatlıkları süren Özgür Çek, Ahmed Yasin, Ayman ben Mohamed ve Recep Niyaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası sona eren Özer Özdemir ile sakatlığı sona eren kaleci Hüseyin Altıntaş ise kadrodaki yerlerini alabilecek.

Teknik direktör Hakan Kutlu, puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi. Çok kritik haftalara girdiklerini anlatan Kutlu, "Kasımpaşa maçı kolay olmayacak. Ancak kazanmak adına sahada basmadık yer bırakmamalıyız. Ben takıkıma inanıyorum. Bu maçtan alacağımız galibiyetle ümidimizi sürdüreceğiz. Kesinlekle hata yapma lüksümüz yok. Evimizde kolay kolay yenilmiyoruz. Yine aynı şekilde Kasımpaşa maçını kazanacağımıza inancım tam" diye konuştu. Denizlispor bu karşılaşma öncesi 25 puanla 21'nci sırada bulunuyor.

11'LER:

Yukatel Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin