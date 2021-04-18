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Haberler Denizlispor Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu dönemi sona erdi

'da teknik direktör dönemi sona erdi

ekiplerinden Yukatel 'da, Yalçın Koşukavak'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu dönemi sona erdi
AA

18.04.2021, 16:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021, 17:09

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasını yönetim kuruluna sunduğu kaydedildi. Yapılan görüşmenin ardından Kutlu'nun istifasının kabul edildiği belirtildi. Açıklamada Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür edildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2007'de MKE Ankaragücü'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da görev yaptığı Denizlispor'da, 29 Ocak'ta yeniden teknik adamlık koltuğuna oturmuştu.

Hakan Kutlu'nun yönetiminde Denizlispor çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik almış, 7 kez de mağlubiyet yaşamıştı.

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