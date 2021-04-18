Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasını yönetim kuruluna sunduğu kaydedildi. Yapılan görüşmenin ardından Kutlu'nun istifasının kabul edildiği belirtildi. Açıklamada Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür edildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2007'de MKE Ankaragücü'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da görev yaptığı Denizlispor'da, 29 Ocak'ta yeniden teknik adamlık koltuğuna oturmuştu.

Hakan Kutlu'nun yönetiminde Denizlispor çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik almış, 7 kez de mağlubiyet yaşamıştı.