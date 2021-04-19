Denizlispor Ali Tandoğan ile anlaştı

Yönetim, yeşil-siyahlı kulübün eski oyuncusu ve teknik direktörlerinden olan Tandoğan ile el sıkıştı. Denizlispor ile anlaşmaya varan Tandoğan'ın kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Futbolculuk kariyerinde 1998-2003 yılları arasında Denizlispor formasını giyen, 2016-2017 sezonunda yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı. Ali Tandoğan, Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak ve Hakan Kutlu'nun ardından Denizlispor'un aynı sezon içindeki 5'inci teknik direktörü olarak görev alacak.

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