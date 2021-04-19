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Denizlispor ile anlaştı

'de son 7 haftaya 26 puanla kurtuluş hattının 8 puan gerisinde düşme hattında son sırada giren Yukatel Denizlispor'da üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle ’yla yolların ayrılmasının ardından 'la anlaşmaya varıldı.

Denizlispor Ali Tandoğan ile anlaştı

19.04.2021, 10:13

Yönetim, yeşil-siyahlı kulübün eski oyuncusu ve teknik direktörlerinden olan Tandoğan ile el sıkıştı. Denizlispor ile anlaşmaya varan Tandoğan'ın kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Futbolculuk kariyerinde 1998-2003 yılları arasında Denizlispor formasını giyen, 2016-2017 sezonunda yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı. Ali Tandoğan, Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak ve Hakan Kutlu'nun ardından Denizlispor'un aynı sezon içindeki 5'inci teknik direktörü olarak görev alacak.

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