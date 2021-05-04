Taraftar isyan etti

SÜPER Lig'e 2019 yılında, 9 senelik hasretin ardından yükselen Denizlispor, yalnız 2 sezonda yeniden 1. Lig'e döndü. İç sahada 1-0 kaybedilen Rizespor maçının ardından bazı futbolcular gözyaşı dökerken, bazı isimlerin ise sahayı gülerek terk etmesi taraftarın tepkisi çekti.

Taraftarlar, sosyal medyada bu anların fotoğraflarını paylaşıp özellikle Sakıb, Mustafa Yumlu ve Sagal'a tepki gösterdi. Taraftarlar 1. Lig döneminden beri kulübü yönetip Süper Lig için daha önce ilk 5 hedefi koyan Başkan Ali Çetin'in fotoğraflarını ise, "Kayıp aranıyor" yazısıyla paylaştı.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

DENİZLİSPOR taraftarları sosyal medya üzerinden futbolculara tepki gösterdi. İşte o tweetlerden bazıları: Futbolcular çok neşeliydi umursamamışlar düşmeyi. Üzülen gene taraftar. Denizlispor küme düşüyor ama futbolcuların maç sonu görüntüleri futbol eskiden güzeldi sözünü bir daha doğruluyor.

EFSANELER UNUTMADI

DENİZLİSPOR'UN eski futbolcuları, takımın küme düşmesi sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Kulübün efsanelerinden olan Yusuf Şimşek, "Şahıslar gelip geçicidir. Sen yıkılmazsın koca çınarım, en kısa zamanda layık olduğun yere gelirsin" mesajını paylaştı. Burak Akyıldız ise, "Bizler Denizli'yi ligde tutarken her galibiyetten sonra ağladık. Hepimizin düşüncesi tekti. Bu görüntüye çok üzüldüm. Ne kadar yönetim tarafından sıkıntılar çekilmişse de sahadan böyle ayrılma hakkınız yok" ifadelerini kullandı.