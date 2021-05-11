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Denizlispor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

'de küme düşen ilk takım olan Yukatel Denizlispor, 41'inci hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi maça dair detaylar araştırılıyor. Peki Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler ve muhtemel 11'ler...

Denizlispor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

11.05.2021, 14:50

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Ligde oynadığı son 11 maçını kazanamayan yeşil-siyahlı ekipte, sakatlıkları bulunan Oğuz Yılmaz ve Özer Özdemir bu karşılaşmada görev yapamayacak. Denizlispor'un devre arasında kiralık olarak Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Ali Yavuz Kol, görev verilmesi durumunda sarı-kırmızılılara karşı mücadele edecek. Peki, Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

Ege ekibinde Recep Niyaz, Ali Yavuz Kol, Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko sarı kart sınırında yer alıyor. Denizlispor ve Galatasaray bu maçla birlikte kulüp tarihlerinde 46'ncı kez karşı karşıya gelecek. Daha önce lig ve kupada oynanan karşılaşmaların 30'unda kazanan Galatasaray oldu. Denizlispor 6 maçta galip gelen taraf olurken, 9 müsabaka ise berabere bitti. Denizlispor sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede rakibine İstanbul'da 6-1'lik skorla mağlup olmuştu. Denizlispor, geçen sezonun ilk haftasında ise evinde rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

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