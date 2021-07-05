Denizlispor hareketli

Yukatel Denizlispor'da haftalardır süren yönetim belirsizliği nihayet sona eriyor. Süper Lig'den düştükten sonra borçlar nedeniyle sahipsiz kalan ve olağan genel kuruldan da sonuç alamayan yeşil-siyahlılar da kayyum tehlikesi kapıya dayanmıştı. Yönetime aday bulamayan, kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalan Horoz'da Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in de bir haftadır izinde olması nedeniyle tıkanan süreç çözüme kavuşuyor. Başkan Ali Çetin ve ekibinin yarın istifa edeceği öğrenilirken, yönetime talip olan iş insanı Uğur Akkuş da Vali Atik ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yarın özel uçağı ile Denizli'ye gelecek olan Akkuş'un başkan olması halinde, 5 sene içerisinde kulübe 70-80 milyonluk bir yatırım yapmayı planladığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP