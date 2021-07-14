Recep Niyaz, Gaziantep FK’da

SÜPER Lig takımlarının gözdesi Recep Niyaz, Gaziantep FK'nın teklifine 'Evet' dedi. Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor ve son olarak Göztepe'nin teklif yaptığı Denizlisporlu Recep Niyaz, son kararını verdi ve Gaziantep FK ile anlaştı. Horoz'a sezon sonunda veda eden 26 yaşındaki oyuncu, kırmızı-siyahlı takımın yöneticileri ile İstanbul'da bir araya geldi. Recep Niyaz, yeni sezonda Gaziantep FK forması giyeceğini duyurdu. Oğlunun yeni takımı konusunda gelişmeleri doğrulayan baba İhsan Niyaz, "İstanbul'da görüşme yaptılar. Gaziantep FK futbolcuda yetenek kadar karaktere de önem veren bir kulüp. Herşeyin hayırlısı inşallah. Tüm Denizli çocuklarına liglerde başarılar diliyorum" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP