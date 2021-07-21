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Denizlispor şahlanacak

8 milyon TL’yi bulan transfer yasağını kaldıracak olan Uğur Akkuş, zirveye oynayacak bir takım kuracak. Mardinli iş insanının çilek transferi Akhisarspor’dan ayrılan Dzon Delarge

Denizlispor şahlanacak

21.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan ancak yönetimsiz kalan ve transfer yasağı bulunan Denizlispor, 26 Temmuz'da yapılacak olan olağanüstü kongrede şirketleştikten sonra yeni yönetimi ile adeta şahlanacak. Vali Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'la görüşen iş insanı Uğur Akkuş'un özel görüşmede kritik konuları ele aldığı öğrenildi. Olağanüstü kongrede şirketleşme kararı alındıktan sonra 15 kişiden oluşan yönetim kurulu belirlenecek. Yarısı Denizlili isimlerden oluşacak yönetim, öncelikle 8 milyon TL'yi bulan transfer yasağını kaldıracak, ardından da zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için düğmeye basılacak.

DELARGE BOMBASI
Denizlispor'da kongre öncesi bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre yönetime talip olduğu belirtilen iş insanı Uğur Akkuş'un koltuğa oturması halinde bazı oyunculara ivedilikle imza attıracağı, bu oyuncuların da başında geçen sezon TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düşen Akhisarspor'dan Dzon Delarge olduğu belirtildi. Akhisarspor'la sözleşmesinin feshederek boşa çıkan futbolcunun kariyerine TFF 1. Lig'de devam etmek isteyecek olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Geçen sezon devre arasında Akhisar'a gelen 31 yaşındaki forvet, 17 maçta 5 gol attı, 3 de asist yaptı.

■ SEBAHATTİN ALP

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