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Denizlispor bilet fiyatlarında indirime gitti

Denizlispor Yönetim Kurulu, 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Denizlispor-Samsunspor maçının bilet fiyatlarında indirim uyguladı.

Denizlispor bilet fiyatlarında indirime gitti
İHA

23.09.2021, 17:31

Tüm kategorilerde yüzde 50 oranında indirim yapılmasının ardından en düşük bilet ücreti 10 TL olarak açıklandı. Denizlispor'un TFF 1. Lig 7.haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının biletleri 24 Eylül Cuma günü (yarın) 11.00'de satışa sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu pandemi kurallarının geçerli olacağı karşılaşmaya stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alımı yapılacak.

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