Manisa FK derbide güldü

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Ege derbisinde gülen Altaş Denizlispor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden Manisa FK oldu. 12. dakikada Gökhan'ın kullandığı kafa vuruşunda Oğuz'un kale sahası önünde kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.19'da Muhammed Gönülaçar, Erhan'ı ceza alanı içinde çekip düşürdü, hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

GAKPA PENALTIDA SAHNEDE

22. dakikada topun arkasına geçen Gakpa, kaleci Hüseyin ile topu ayrı ayrı köşelere gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. 35'te Darri soldan ceza alanına girdi, sıfıra inip çıkardı Denizlispor'da kimse dokunamayınca defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 43'te ceza alanı içinde oluşan karambolde Gakpa'nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Hüseyin son anda topu çeldi. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti. 46'da Gökhan'ın kulandığı serbest atışta, İlhan'ın aşırtma kafa vuruşunu kaleci Muhhammed son anda kornere çeldi. 79'da ani gelişen Manisa FK atağında, soldan Dıallo hareketlendi, pasında Tabekou'dan önce son anda araya giren Emre tehlikeyi savuşturdu. 85'te İlhan'ın soldan ortasına kale sahası önünde Ömer ve Tusha dokunamadı. Maçı Manisa FK 1-0 kazanıp nefes alırken, Denizlispor yara aldı.

TEKKE'DEN 7 DEGİSİKLİK

ALTAŞ Denizlispor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-3 kazanılan Bandırmaspor maçı 11'inde 1'i zorunlu 7 değişiklik yaptı. Bandırma maçında ilk 11'de başlayan Özer Özdemir sarı kart cezası, Hakan Çinemre sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken, Asım Hamzaçebi, Veton Tusha, Bekir Turaç Böke yedek soyundu, Emre Furtana, Ertuğrul Bağ, Emre Yıldırım, Muhammet Eren Kıryolcu ve Alalattin Öner ise kadroya alınmadı. PCR testleri pozitif çıkan ve Bandırma'da oynamayan futbolculardan Leo Schwechlen, Brahim Darri, Bünyamin Balat, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Dje Djedje maça ilk 11'de başladı. Bandırma'da yedek olan Ömer Şişmanoğlu formasına kavuşurken, kaleci Abdülkadir Sünger, Muhammed Özkal, Erdal Akdari ise yedek bekledi. Sakat olan Mustafa Çeçenoğlu forma giymedi, Ismail Aissati yedek oturdu.

TRİBÜNDE BİN 500 TARAFTAR DESTEKLEDİ

DENİZLİSPOR'U bin 500 taraftar destekledi. Yeşil- siyahlı taraftarlar, 'Hep birlikte başaracağız. Bizler inandık, siz de inanın' yazılı pankartı astı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşekir Belediye Başkanı Osman Zolan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve iki kulüp yöneticileri maçı birlikte izledi.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık için maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ahmet Çalık'ın forma numarası olan 6. dakikada ise iki takım futbolcuları ve hakemler sahada durup alkış yaptı. Taraftarlar da, 'Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor' diye slogan attılar