Horoz’un yüzü gülmüyor

Spor Toto 1. Lig'de galibiyeti bulunmayan Altaş Denizlispor, Gençlerbirliği'ne de diş geçiremedi: 2-2. 4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İlker'in yerden şutu direğin dibinden auta gitti. 6'da Emre'nin sağdan ortasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

VAR'DAN PENALTI UYARISI

8'de Mustafa'nın ceza alanında yaptığı harekette VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 12'de atışı kullanan İlker mücadelede eşitliği getirdi: 1-1. 21'de Gökhan Süzen'in ceza alanı sol çaprazından sert şutunu kaleci Übeyd sektirdi, altı pas üzerinde topu önünde bulan kaptan Oğuz sol ayakla ağları gördü: 2-1. 25'te ceza alanına yakın bölgeden Okan'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadı. 28'de topla buluşan Ömer ceza yayı önünden vurdu, kaleci Übeyd'den seken top direkten döndü. Dönen topa Mustafa vurdu, meşin yuvarlak yine yan direkten döndü. 30'da Asım'ın sert şutunu Übeyd kurtardı.

33'te Aksel karşıya karşıya pozisyonda Abdülkadir'i geçemedi, top kornere çıktı. 53'te Gökhan Gül'ün kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa yine Gökhan vurdu ve skora tekrar denge geldi: 2-2. 86'da Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta Übeyd topu kornere çeldi. 90+8'de ani gelişen Gençlerbirliği atağında Sami çalımlarla ceza alanına girdi, yaptığı vuruşu Abdülkadir çeldi. Eşitlik bozulmayınca Altaş Denizlispor 1 puana razı oldu.

ÖZER ÖZDEMİR'İN YERİNE OKAN DERİCİ İLK 11'DE

Altaş Denizlispor'da teknik patron Mesut Bakkal, geçen haftaki Sakaryaspor maçı kadrosunda tek değişiklik yaptı. Yeşilsiyahlı takımda sakatlığı süren Özer Özdemir'in yerine Okan Derici ilk 11'de başladı. Horoz'da, sakatlığı nedeniyle geçen hafta oynamayan Hakan Çinemre yedek başlarken, genç isimlerden Ahmet Tekin, Berkant Gündem ve Oğuzhan Sarı karoya alınmadı, Muhammed Eren Kıryolcu ile Alaattin Öner yedek soyundu. Sakat Djedje de yoktu.

2 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE

Transfer yasaklı iki takımın mücadelesinde, cumartesi günü çalışanlar ve sıcak hava nedeniyle karşılaşmaya ilgi az oldu. Mücadeleyi yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konuk ekip takımı desteklemek adına 50 taraftarı misafir tribünde yer aldı. Metin Diyadin'in istifası nedeniyle henüz yeni hoca ile anlaşamayan Gençlerbirliği takımının başında altyapı antrenörü Medet Coşkun sahaya çıktı. Konuk ekipte Tuzlaspor'a 2-1 yenidikleri maçta tek değişiklik vardı ve kadroya alınmayan Metehan Mert'in yerine Abdullah Şahindere 11'de başladı.

KEVİN MAYİ SOKU

KEVİN Mayi, maçın 20. dakikasında sakatlandı, yerini Erdal Akdari'ye bıraktı. 6 maça da 11'de başlayan Gabonlu hücum oyuncusunun son durumu yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

İKİ TAKIM 68. KEZ RAKİP OLDU

Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği dün 68. randevuya çıktı. Bundan önce oynanan 67 maçta Horoz'un galibiyetlerde 27-24 üstünlüğü bulunurken, 16 maç da berabere bitti. Denizli'deki 31 maçtan 19'u yeşilsiyahlılar, 6'sını Başkent ekibi kazandı, 6 maç da berabere bitti. 27 Kasım 2005'ten beri iç sahada rakibine kaybetmeyen Denizlispor, 8 maç 6 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Denizlispor, rakibine 9. maçta da teslim olmadı.

Mini Yorum / ÜMİT YÖNEY

NEFESİ YETMEDİ

Denizlispor'un dar ve kısıtlı kadrosu 1. Lig'deki kurtuluş savaşında geçen sezonki performansından uzakta. İlk 5 haftadaki galibiyet elde edilememesi takımı hırslandırmış ama mücadele yetmiyor. İlk 45 dakikada hücumsal olarak Denizlispor her şeyi yaptı. Ömer ve Oğuz'un gollerinin yanı sıra direkten dönen toplar, kaçan fırsatlar ilk devrede Horoz farkı artıracak pozisyonları değerlendiremedi. Manisa FK ve Sakaryaspor maçlarında olduğu gibi üstünlük golünü bulan Horoz, savunmadaki basit hatalarına bir yenisi daha ekledi.

Mustafa Çeçenoğlu'nun dikkatsizliği VAR'ın penaltı uyarısı yeşil-siyahlı ekibe şoku yaşattı. Oğuz'un golüyle devreyi üstün kapatan Denizlispor'un pili 45 dakikalıkmış. Yeşilsiyahlı ekip koskoca ikinci yarıda bir türlü Gençlerbirliği savunmasını delemedi. İkinci yarıda takım yorulunca hücumsal anlamda sıkıntı dikkat çekti. Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruşu dışında kaleci Übeyd'i hiç zorlamadılar. Yazık çok yazık. Transfer yasağı açılmazsa Horoz'un ve teknik direktör Mesut Bakkal'ın işi ne yazık ki çok zor. 4 takımın küme düşeceği ligde Denizlispor'u kabus gibi günler bekliyor.