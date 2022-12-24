Denizlispor’a Malatya morali

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Murat Şener

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin - Emre, Oğuz, Hakan, Gökhan (Dk. 63 Leo), Muhammed Gönülaçar, Djedje (Dk. 89 Okan), Mustafa (Dk. 89 Berkan), Özer (Dk. 57 Turaç), Mayi (Dk. 57 Muhammet Özkal), Ömer

YENİ MALATYASPOR: Oytun - Taha (Dk. 69 Erşan), Alperen, Burak, Arda, Buğra (Dk. 69 Nshimirimana), Cengizhan (Dk. 46 Mert Miraç), Atakan, Doğukan (Dk. 58 Yakup), Malle (Dk. 83 Hüseyin), Hagi

GOLLER: Dk. 24 ve Dk. 61 Ömer, Dk. 36 Hakan (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Emre (Denizlispor)

Yeşil-siyahlılar 24'üncü dakikada Ömer'in golüyle öne geçti: 1-0. Hakan 36'ncı dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı Denizlispor 2-0 galip tamamladı. Takımının ilk golüne imza atan Ömer bu kez 61'de sahneye çıktı, skor 3-0 oldu. Denizlispor bu galibiyetle 3'te 3 yaparak devre arasına umutlu girdi.

24'üncü dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emer ortasını yaptı. Yeni Malatyaspor savunmasından seken topa Ömer vurdu: 1-0.

36'ncı dakikada Denizlispor golleri ikiledi. Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Hakan kalesini terk eden kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. İlk yarıyı Denizlispor 2 farklı üstünlükle tamamladı.

61'inci dakikada Denizlispor farkı üçe çıkardı. Mustafa'nın pasında topa hareketlenen Ömer savunmayı aşarak ceza alanına girdi. Ömer kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

82'nci dakikada Turac'ın pasında topa Mustafa dokundu. Ancak top savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı, 3 puan Denizlispor'un oldu.