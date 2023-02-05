Horoz 4 köşe

DENİZLİ, Bandırma deplasmanından müthiş bir zaferle döndü 1-4. 18'de Soukou'nun ortasında ceza alanı içinde top Djedje'nn koluna çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterirken VAR'dan yapılan inceleme sonrası pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi. Karar iptal oldu. 43'te Kerim'in sert şutunda Hüseyin topu kornere çeldi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

64'TE Gökhan'ın kornerinde Oğuz kale önünde topa iyi yükseldi: 1-0. 66'da Fatih'in ortasında Soukou topu kaleci Hüseyin'in üzerinden aşırttı. Çizgi önünde Saponjic topu tamamladı: 1-1. 77'de Gökhan'ın kornerinde Muhammed ön direkte topu kafayla indirdi. Bekir'in uçarak kafa vuruşu Denizli'yi bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 79'da Mustafa sol çaprazdan sert bir şutla Denizli'yi rahatlatan golü kaydetti: 1-3. 90+3. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın sağdan ortasında Okan'ın pasında Özer son sözü söyledi: 1-4.

BANDIRMA'DA İSTİFA DEPREMİ

DENİZLİSPOR'UN Bandırmaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından lacivert-beyazlı ekipte istifa şoku yaşandı. Bandırma temsilcisinde teknik direktör Mesut Bakkal, geçen hafta Göztepe karşısında alınan yenilginin ardından bu hafta da eski takımı Denizlispor'a karşı sahadan puansız ayrılırken, üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından görevinden istifa etti.