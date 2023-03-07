Denizlispor dibe çöktü

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor galibiyeti ile ligde kalma umutlarını yeşerten Denizlispor, ara dönüşü evinde Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek yine dibe demir attı. Yeşil siyahlılar, 16 puanla yine son sırada yer alırken ligde tutunma umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Teknik direktör Giray Bulak ise kadro rotasyonunun dar olmasından yakındı. Kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini ve transfer yasağını kaldıramadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bizimle birlikte 4-5 kulüp de transfer yasağını kaldıramadı. Deprem felaketi nedeniyle liglerden çekilen kulüpler var. Bu kulüplerde neredeyse 140 futbolcu bulunuyor. Ancak sadece 40'ı kulüp bulabilmiş durumda. Liglerden çekilen takımların oyuncularına her kulübe transfer olma hakkı verilmesi gerekir" dedi.

BULAK'TAN HAKEM İSYANI

Teknik direktör Giray Bulak, oyuncusu Hakan Çinemre'ye 2. sarıdan kırmızı kart gösteren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a tepkisini dile getirerek, "Kendi sahamızda 1-0 mağlubuz ve küme mücadelesi yapıyoruz. Hemen sarı kart göstermenin ne alemi var ben anlamıyorum. Galibiyet için hamle yaparken penaltıyla yeniliyoruz. Bunları hak ekmedik" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP