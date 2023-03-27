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Haberler Denizlispor Horoz’da Bulak gitti, Kılıç geldi

Horoz’da Bulak gitti, Kılıç geldi

27.3.2023

Horoz’da Bulak gitti, Kılıç geldi
Spor Toto 1. Lig'de son 5 maçtan 1 puan alan Denizlispor'da teknik direktör krizi ayrılık ile sonlandı. Geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan ve 1+1 yıllık anlaşma sağlanan teknik patron Giray Bulak ile evdeki hesabı çarşıya uymayınca, yollar resmen ayrıldı. 64 yaşındaki Bulak, yönetimle görüştükten sonra futbolcularla vedalaşmadan apar topar kentten ayrıldı. Yönetim, Bulak ayrılığının ardından son olarak Adanaspor'da görev yapan Kemal Kılıç ile dün resmen anlaşmaya vardı. Bu arada yeşil-siyahlı ekipte alacakları ödenmediği için kaleciler Hüseyin Altıntaş, Abdülkadir Sünger ve Ali Eren Yalçın ile sağlık sorunları nedeniyle Oğuz Yılmaz, Kevin Mayi ve Mustafa Çeçenoğlu dünkü antrenmana katılmadı.
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