Denizli 3-0 komada

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, deplasmanda Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu ve umut tüketti. 5. dakikada Sol kanatta topla buluşan Okan, ortayı yaptı, ceza sahasında topla buluşan Ömer'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 34'te Ceza yayı üzerinde bulanan Erol, pasını Muhammed'e verdi, beklemeden şutunu kullanan oyuncu topu filelerle buluşturdu: 1-0. 59'da Muhammed'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ozan, ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleciyi çalımlayan Ozan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Sağ kanattan savunma arasına sarkan Yahaya, ceza alanı yayı üzerinden vuruşunu yaptı ve skoru belirledi: 3-0.

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