Denizlispor’da teknik arıza

TFF 1. Lig'de oldukça sancılı bir sezon geçiren ve aldığı başarısız sonuçların ardından gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Altaş Denizlispor'un önlenemez düşünü kimse durduramadı. Horoz'un bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 4 farklı teknik adam görev alırken, bu süreçte sadece 20 puan alan yeşil-siyahlılar, üç puanı da silinince 17 puanda kaldı. Sezona Mesut Bakkal ile başlayan Horoz, 10 maçta 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alınca deneyimli teknik adamla yolları ayırdı.

Bakkal'dan sonra 1 Kasım 2022'de göreve gelen 64 yaşındaki Giray Bulak, 16 maçta 18 puan toplayınca yeşil-siyahlılar kümede kalma yolunda umutlandı. Ancak TFF tarafından verilen 3 puan silme cezası ve üst üste gelen yenilgiler sonrası Bulak ile de vedalaşıldı ve 26 Mart'ta 67 yaşındaki çalıştırıcı Kemal Kılıç'la anlaşıldı. 3 maçta 0 çeken Kılıç, istifa etti. Son düzlükte bitime 4 maç kala, 10 Nisan'da Bülent Ertuğrul dümene geçti. U-19'dan oluşan gençlerle 4 maça çıkan Ertuğrul da puanla tanışamadı.

SEBAHATTİN ALP