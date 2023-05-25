Spor Toto 1. Lig'e haftalar önce havlu atıp tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşen Denizlispor'da gündem iç transfer. Maddi sıkıntılarla boğuşan ve transfer yasağını açması mümkün gözükmeyen Denizli yönetimi, iskelet kadrodan sözleşmesi biten futbolculardan bazılarını görüşme odasına olacak. Yeşil-siyahlı kurmaylar için mayıs ayı ise bu hedef doğrultusunda oldukça önem taşıyor. Sözleşmesi 31 Mayıs tarihi itibariyle sona erecek olan 10 isme Horoz yönetimi teklif götürerek nikah tazeleyecek.

UZ VE ERTUĞRUL PLAN YAPTI

Denizlispor'da geçen hafta bir araya gelen Başkan Mehmet Uz ile teknik sorumlu Bülent Ertuğrul'un yeni sezon için taslak çalışmalarını masaya yatırdıkları ve gidecek ve kalacak isimleri büyük oranda netleştirdikleri ortaya çıktı. Bu futbolcuların başında kaptan Gökhan Süzen ile golcü futbolcu Ömer Şişmanoğlu geliyor. Kurmayların hedefindeki diğer 8 isim ise; Muhammed Özkal, Erdal Akdarı, Emre Sağlık, Muhammet Gönülaçar, Asım Hamzaçebi, Özer Özdemir, Okan Derici, Bekir Turaç Böke olarak dikkat çekiyor.

ALTYAPIDAN DA DESTEK GELECEK

Belirlenen isimlerle sözleşmelerini feshetmeden masaya oturmayı planlayan yeşil-siyahlı kurmaylar, bu konuda girişimleri başlattı. Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan Horoz, asların yanı sıra U19 Takımı'ndan 8-10 futbolcuyu da A Takım bünyesine dahil etmeyi planlıyor. Yönetim ayrıca teknik direktör Bülent Ertuğrul ile de yola devam etmeyi düşünüyor. ■

SEBAHATTİN ALP