Ödül vermek istemedim

Denizlispor'da yeniden başkan seçilen Mehmet Uz, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kongrede 57 üyenin oyuyla başkan seçilen Uz, "Geçen sezon bir daha transfer yapamayacağımızı biliyorduk. Bizim için başarı ligde kalmak olmamalıydı. Bizim transferi açmamız gerekiyordu" dedi. Kulübün borcunun 331 milyon lira olduğunu belirten ve eski yönetimlerden kalan borçları da açıklayan Uz, 6 milyon 900 bin Euro, 275 bin Sterlin, 49 bin Frank ve 231 bin Dolar borç olduğunu ifade etti. Dönem kuruyla 69 milyon TL olan borcun bugünkü karşılığının 229 milyon TL olduğunu açıklayan Uz, "İki sezon boyunca 150 milyona yakın bütçemiz var. Bu paraların tamamını şahsımız, yönetim kurulu ve sponsorluklar karşılıyor. Maalesef geçen sezon son 2 aydaki gidişat kötü olunca ben de futbolcuların paralarını ödemedim. Bunların toplamı da 14 milyon TL. Çünkü takım düşerken ben futbolcuların parasını ödeyerek ödüllendirmek istemedim" ifadelerini kullandı. Denizlispor'un yeni yönetiminde şu isimler yer aldı: Muhammet Kaplan, Ahmet Metin, Ali İnceören, Nedim Demirkan, Ferhat Yıldırım, Onur Kayhan, Özgür Sarıtaş, İsmail Kartal, Murat Saylan, Güray Özkan, Ahmet Yalın Yıldırım, Ferhat Tosun, Fatih Harktı ve Necip İrdem.

URHAN TOPRAĞA VERİLDİ

Kuşadası'nda geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Denizlispor'un eski başkanlarından Selami Urhan, dün Cuma namazına müteakip Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlispor camiasının önde gelenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.