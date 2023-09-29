Denizli’nin kozu taraftarı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor ve son olarak deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u mağlup ederek 2 maçta 6 puan çıkaran Denizlispor'da zorlu Erzincanspor maçı öncesi başkan Mehmet Uz önemli açıklamalarda bulundu. Uz, "Sezon hazırlıklarına en erken başlayan takımız. İlk 3 haftada iyi mücadele etmemize rağmen bunu skora yansıtamadık. Ancak son 2 haftada istediğimizi alarak sahadan ayrıldık" dedi.

"PAZAR GÜNÜ DESTEĞE BEKLİYORUZ"

Hem iç saha hem de deplasmanda en büyük kozlarının şartsız koşulsuz takımına sahip çıkan vefakar Denizlispor taraftarı olduğunu belirten Uz, "Arnavutköy Belediyespor maçının ilk yarısını 2 farklı mağlup kapatmamıza rağmen taraftarlarımızın desteğiyle maçı çevirmeyi başardık. Etimesgut Belediyespor deplasmanında da taraftarlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı. Pazar günü oynayacağımız Erzincanspor maçında tribünleri doldurarak takımlarına desteklerini sürdürmeleri en büyük dileğimiz" diye konuştu.