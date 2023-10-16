Horoz nefes aldı

Geçen hafta ligde Fethiyespor'a yenilen, kupa da Burhaniye Belediyespor'a elenen Denizlispor'da 2-0'lık İnegölspor galibiyeti ile moraller düzeldi. Yeşilsiyahlı ekibin bir proje kadrosu olduğu söyleyen teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Çok önemli bir galibiyetti. Bu maçtan dersler çıkarmamız lazım. Çünkü rakibe çok pozisyon verdik. Zaman zaman istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuncular gelişim sürecinde fiziksel ve zihinsel olarak yavaş yavaş gelişiyor. Maç oynamayan çok oyuncu var deneyim kazanıyorlar. Tecrübeli oyuncularımız da var tabii ki ama bunların sayısı az. Çok çalışıyoruz çok emek veriyoruz oyuncular da çalışıyorlar. Şu anda biz proje takımıyız, transfer yapamadık. Ama bunlar mazeret değil, kazansak da kaybetsek de mazerete sığınmıyoruz. Taraftarımızdan sabır istiyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Takımın kazanma isteği arzusu çok güzel. 3 gün sonra 1 maçımız daha var ona hemen hazırlanmamız lazım. 1 haftada 3 maç oynadık bu kolay değil. Futbolcu kardeşlerimin hepsini tebrik ediyorum. Aynı şekilde devam edeceğiz. Çok iyi aile olduk, arkadaş, kardeş olduk. Hata yapıyorlar hiç önemli değil ama bu çocuklar bilerek veya isteyerek yapmıyorlar. Kendi öz değerlerimize önem vermek zorundayız " diye konuştu.

'HAKEMİ DE YENECEĞİZ'

Maç içerinde birçok hakem hatası olduğuna değinen Ertuğrul, "Bizim yaş ortalamamız düşük olduğundan dolayı hakemi etki altına alamıyoruz. Özellikle içerdeki maçlarda da bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama tabii ki biz sahada hakemi de yenmek zorundayız." açıklamalarında bulundu.

TARAFTARLARA ÖVGÜ

Maç sonu özellikle Denizlispor taraftarlarının desteklerinden dolayı teşekkür eden teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum bize her maç destek oluyorlar, sağ olsunlar. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. 12'nci adam kavramı eşittir bizim taraftarımız. Futbolda taraftar çok önemli. O baskıyı rakibe ve hakeme hissettirebilmek lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde biz devam edeceğiz. Bizleri bu şekilde desteklemelerini istiyorum" dedi.