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Haberler Denizlispor Horoz ateşe düştü

Horoz ateşe düştü

13. haftayı BAY takım olarak maç yapmadan geçiren Denizlispor düşme hattına girdi. Taraftarlar, düşme endişesi yaşamaya başladı

SEBAHATTİN ALP
Horoz ateşe düştü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligde son 4 maçından puan çıkaramayan Denizlispor 11 puanda çakılı kalırken, 19 takımlı grupta 16. sıraya kadar geriledi. 12 maçta 12 gol atan yeşil-siyahlılar kalesinde 18 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA KÖTÜ TABLO

EGE temsilcisi evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü. Deplasmanda ise kötü bir tablo çizen yeşil-siyahlılar sadece 1 kez kazanırken, 5 maçtan mağlup ayrıldı. Gurbette 4 gol atan Denizlispor, kalesinde 10 gole engel olamadı. Gelecek hafta 14 puanla 13. sırada yer alan Sarıyer ile İstanbul'da karşılaşacak olan Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

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