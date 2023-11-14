Horoz ateşe düştü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligde son 4 maçından puan çıkaramayan Denizlispor 11 puanda çakılı kalırken, 19 takımlı grupta 16. sıraya kadar geriledi. 12 maçta 12 gol atan yeşil-siyahlılar kalesinde 18 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA KÖTÜ TABLO

EGE temsilcisi evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü. Deplasmanda ise kötü bir tablo çizen yeşil-siyahlılar sadece 1 kez kazanırken, 5 maçtan mağlup ayrıldı. Gurbette 4 gol atan Denizlispor, kalesinde 10 gole engel olamadı. Gelecek hafta 14 puanla 13. sırada yer alan Sarıyer ile İstanbul'da karşılaşacak olan Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.