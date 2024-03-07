Denizlispor kendine geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, zirve yarışındaki güçlü rakibi Iğdır FK'yı deplasmanda mağlup ederek kendine geldi. 35'inci dakikada yeşil-siyahlılar rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Kullanılan atışta içeriye yapılan ortaya penaltı noktasında boş kalan Oktay Kısaoğlu'nun kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

BEKİR SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda kalesini gole kapatan Horoz, 70'te farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Bekir Turaç Böke, kaleciden çok şık bir şekilde sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi: 0-2. 79'da bir kez daha sahne alan Bekir Turaç skoru 3-0 yapan golü kaydetti. Maçın uzatma dakikalarında Halil İbrahim skoru belirledi ve Denizlispor bu zorlu deplasmandan 3-1'lik galibiyetle döndü.

4 HAFTA SONRA GALİP GELDİ

ÜST üste aldığı sonuçlarla düşme hattına gerileyen Denizlispor, zorlu deplasmanda kazanarak kendine geldi. Yeşil-siyahlılar, 4 maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş oldu. 24 Erzincan, Fethiye, İnegöl ve Kastamonu yenilgileriyle sarsılan Horoz, Iğdır FK'yı yenerek kötü gidişe dur dedi. Küme düşme hattının üzerindeki Sarıyer ile aradaki farkı 4'e düşüren Denizlispor, önümüzdeki hafta evinde Somaspor'u konuk edecek.