Horoz’da yeni dönem

TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Denizlispor'un Seçimli Olağan Genel Kurul, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konuşmacıların bazı sözlerine itiraz eden taraftarlar sözlü ataşmalarla konuşmaları sık sık keserken, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Çoğunluğa bakılmaksızın yapılan genel kurula oy kullanma hakkına sahip 79 delegeden 38'i katıldı. Mehmet Uz'un son anda adaylıktan çekilmesi sonrası tek liste şeklinde gidilen seçimi kullanılan 8 oyun hepsini alan Ahmet Yalın Yıldırım kazandı.

"ARTIK İCRAAT VAKTİDİR"

SEÇİMİ kazanmasının ardından sahneye gelerek açıklamalarda bulunan Denizlispor'un eski futbolcusu Yücel Yıldırım'ın oğlu olan Denizlispor'un yeni başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Bu saatten sonra kelimler bitmiştir. Artık icraat vaktidir. Elimizden geleni yaparak takımı girdiği bu bataklıktan çıkaracağız" dedi.

İŞTE YÖNETİM KURULU

DENİZLİSPOR'UN Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığında göreve seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Metin, Ali İnceören, Cemal Işık, Erdoğan Koçdemir, Fatih Veli Harktı, Güray Özkan, İlhan Üşür, Muhammet Kaplan, Murat Saylan, Nevzat Yılmaz, Volkan Gürsoy, Omay Kaan Aktürk, Ali Yörümez ve Yılmaz Karakurt.

DENİZLİSPOR'DA DOKUZ FUTBOLCU ÖDEME BEKLİYOR

DENİZLİSPOR'DA 9 futbolcu, alacakları ödenmediği için TFF'ye başvururken 2 gün içinde ödeme almazlarsa boşa çıkacaklar. 9 isim şu şekilde: Abdülkadir Sünger, Alihan Kalkan, Emre Yıldırım, Samet Emre Gündüz, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu, Mustafa Kaçan, Mehmet Eren Sıngın, Emirhan Kaşıkçıoğlu.