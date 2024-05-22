Denizlispor’da giden gidene

TFF 3. Lig'e düşen ve ekonomik sorunlarla boğuşan Ege ekibi Denizlispor'da yaprak dökümü devam ediyor. Alacakları zamanında ödenmediği için TFF'ye başvuran futbolcular bir bir ayrılmaya devam ederken, transfer yasaklısı olan Horoz, eldeki futbolcuları kaybetmeye başladı. Yeşil-siyahlılarda alacağı ödenmeyince boşa çıkan futbolcular kervanına Abdülkadir ve Alihan'ın ardından 23 yaşındaki Emirhan Kaşçıoğlu da katıldı ve dün itibariyle boşa çıktı.

68 BİN LİRA ALACAĞI VAR

Yönetim kurulu üyesi Yılmaz Karakurt'un TFF'ye başvuran futbolcular ile ailelerini ikna için arayıp, iyileştirme yapılacağını anlattığı ancak bu teklife futbolcuların sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Kulüpten 68 bin lira alacağı olan Kaşçıoğlu, 27 maçta forma giyerken, rakip ağları 1 kez sarsma başarısı gösterdi.