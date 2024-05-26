Horoz’da sular durulmuyor

EKONOMİK sorunlarla boğuşan ve 2. Lig'e de veda eden Denizlispor'da sular durulmuyor. Yeşil-siyahlılarda geçtiğimiz hafta gerçekleşen seçimli genel kurulda 1. Lig'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Uz'un yerine göreve gelen ancak art arda istifalarla sarsılan Ahmet Yalın Yıldırım yönetiminin düştüğü ve art arda gelen istifalar nedeniyle tekrar seçimli olağanüstü genel kurula gidileceği ifade edildi.

YILDIRIM'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Gelen tebrik telefonlarıyla yönetimde olduklarını öğrenen kongre üyeleri bu duruma tepki göstererek istifalarını sunmuşlardı. Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Yıldırım, "Bu arkadaşlarımızdan boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, bize yol arkadaşlığı yapmak isteyenlerle devam etmenin hem hukuki hem de etik açıdan daha doğru olacağını, şeffaf yönetim anlayışımızın bunu gerektirdiğine inanarak olağanüstü genel kurula gitme kararı aldık. Olağanüstü genel kurulumuzda, sadece yönetimi belirlemeyecek, aynı zamanda kulübümüzün geleceğini belirleyecek kararlar da alınacaktır. Bu zorlu zamanda bizimle beraber olacak cesur Denizlispor sevdalılarının desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Denizlispor'da genel kurul toplantısı 8 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacak. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde ise toplantı 24 Haziran Pazartesi günü aynı yerde saat 18:30'da gerçekleştirilecek.