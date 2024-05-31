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Haberler Denizlispor Denizlispor’da otobüs bilmecesi

Denizlispor’da otobüs bilmecesi

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da otobüs bilmecesi

DENİZLİSPOR'UN 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele ettiği sırada dönemin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından yeşil-siyah renklerle giydirilen ve A takıma tahsis edilen otobüsün geri alındığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Denizlispor'a tahsis edilen otoparkları daha önce geri alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun otobüsü de geri aldığını öne süren taraftarlar, Horoz'un bu şartlarda eski günlerine dönemeyeceğini belirterek tepkilerini dile getirdiler.

'BAKIMA ALINDI' DENDİ

Dört yıldır A takımın hizmetinde olan takım otobüsünün 'bakım' bahanesiyle büyükşehir belediye kademesine çekildiği iddia edildi. Belediyenin özel bir şirketten kiraladığı araçlar arasında yer alan otobüsün belediye kademesi yerine özel bir serviste periyodik bakımının yapılması taraftarların şüphelerini artırdı. Alınan bilgiye göre ise otobüsün gerekli periyodik bakımının ait olduğu markanın servisinde yapıldığı ve yeni bir sözleşme protokolü ile otobüsün takıma verilebileceği belirtildi.

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