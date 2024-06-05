Denizlispor zorda

Transfer yasaklısı Denizlispor'da boşa çıkan futbolcu sayısı her geçen gün artıyor. Horoz'da daha önce Abdülkadir Sünger, Alihan Kalkan, Emirhan Kaşçıoğlu, Samet Emre Gündüz, Emre Yıldırım, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu ayrılırken, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran futbolcular Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın'ın da bu hafta içinde boşa çıkarak kervana katılacağı öğrenildi. Antrenör Emre Motgil'in de TFF'ye başvurup boşa çıktığı ifade edildi. Kongre kararı alınan kulüpteki belirsizlik camiayı umutsuzluğa iterken, boşa çıkan futbolcuların yeni yönetimle tekrar masaya oturması bekleniyor.

CAMİA ÇOK UMUTSUZ

Birçok futbolcuyla kalmaları yönünde temasa geçildiği ancak alacaklarının ödenmemesi nedeniyle bir türlü resmiyete dökülmediği gelen bilgiler arasında. Maddi açıdan güçlü bir yönetimin göreve gelmesi için mevcut başkan Ahmet Yıldırım'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve yeni listesinin büyük ölçüde belirlendiği de gelen haberler arasında.