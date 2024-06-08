Horoz hareketli

Son 3 yıl içinde Süper Lig'den tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da kadro dağılırken, bir ayrılık da teknik heyette yaşandı. Horoz'da deneyimli çalıştırıcı Özcan Bizati sözleşmesini feshetti. Bizati, alacaklarından feragat edip Denizlispor ile olan 3 yıllık kontratını sonlandırırken başkan Ahmet Yıldırım tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür etti. Yıldırım, "Özcan Hoca ile karşılıklı oturup anlaştık. Alacaklarından feragat ederek, bu memleketin çocuğu olduğunu göstermiş oldu. Kendisine bu kulübe hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. Kariyerinde başarılar dilerim" dedi.

"ÖDEMELER YAPILIYOR"

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Yıldırım, eldeki futbolcuların kalması için gerekeni yapacaklarını, TFF'ye başvurup boşa çıkan futbolcularla görüştüklerini ve birçoğunun alacaklarının yatırıldığını söyledi. 2021'den beri transfer yasaklısı olup kadrosunu takviye edemeyen, FIFA'da kesinleşmiş 11 dosyası bulunan Denizlispor'da yeni yönetim yaşanan istifalar sonrası görev dağılımı yapamadan dağılırken, olağanüstü kongre kararı alınmıştı. Bugün yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanmasının zor olduğunu belirten başkan Yıldırım, cumartesi günü kongrede yeni yönetimin belirleneceğini söyledi.

BİRÇOK FUTBOLCU TAKIMDAN AYRILDI

Horoz'da Bekir Turaç Böke, Abdül- Abdülkadir Sünger, Alihan Kalkan, Gökhan kadir Süzen, Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Emir- Emirhan Kaşçıoğlu'nun ardından Samet Emre Gündüz, han Emre Yıldırım, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kır- Kıryolcu takımdan ayrılırken, alacakları için Türkiye Fut- yolcu Futbol Federasyonu'na başvuran genç futbolculardan bol Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın'ın boşa çıktı. Ege'nin köklü kulübünün borcu futbolcu-futbolcular, kulüpler ve menajerlere olmak üzere lar, toplam 429 milyon 732 bin TL olarak açıklanmıştı.