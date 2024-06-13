Hedef Play-Off

TFF 3. Lig ekibi Denizlispor'da başkan Ahmet Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. İlk kez basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, kulübün ve takımın geleceği ile ilgili önemli mesajlar verirken, 429 milyon liralık borcun abartılacak bir düzeyde olmadığını belirtti. Minimum bütçe ile ne yapıp edip kulübü ayakta tutacaklarını vurgulayan başkan Ahmet Yıldırım, altyapıdan yetişen futbolcular ile başarılı olacaklarını ve Play-Off'u hedeflediklerini anlattı.

"BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

24 Haziran Pazartesi günü yapılacak olağanüstü kongre sonrası şirketleşmeye yoğunluk vereceklerinin altını çizen başkan Yıldırım, bunun için valilik, belediyeler, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir çalıştay oluşturup, insanların Denizlispor'a bakış açısını değiştireceklerini dile getirdi. Şahsi çekişmelerle zaman kaybı yaşamayacaklarına dikkat çeken Başkan Yıldırım, Denizlispor'un partiler üstü olduğunu ve herkesi ortak payda Denizlispor'da birleşmeye davet ederek, sorunları birlikte çözmek istediklerini ifade etti. Bursaspor gibi Denizlispor'un da maddi manevi kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Denizli olarak bizde yapabiliriz. Bu işin üstesinden birlikte gelebiliriz. Yenilenen yönetim ile proje üretmek için çabalıyoruz" dedi.