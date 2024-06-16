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Haberler Denizlispor Horoz’un umudu altyapı

Horoz’un umudu altyapı

3. Lig’e düşen maddi krizdeki Denizlispor kurtuluşu akademide buldu. Alt yaş kategorilerinde büyük bir değişime gidecek olan yeşil-siyahlıların Zafer Katrancı Tesisleri merkez olacak. Teknik direktör Gökhan Mavioğlu U19 ve U17 Takımlarını sezon öncesi A Takım kampına alınacak

SEBAHATTİN ALP
Horoz’un umudu altyapı

TFF 2. Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından 3. Lig'e düşmekten kurtulamayan Denizlispor, çareyi yine gençlerde buldu. Horoz yönetimi, alt yapıda yeniden yapılanma sürecini başlatırken Akademi antrenörlerinin hepsini değiştirme kararı aldı. Denizlispor'da Akademi Ligleri Genel Direktörlük görevine Yaşar Güvenli, Altyapı Koordinatörlüğüne Osman Kıraç ve Futbol Okuları Koordinatörlüğüne de Osman Küçükşahal getirildi. Altyapı Koordinatörü Osman Kıraç'ın U19 takımını da çalıştıracağı belirtildi.

GENÇLER TARAMADAN GEÇECEK

Akademi ligleri takımları, yeni sezonda zemini yenilenen Zafer Katrancı Tesisleri'ne taşınacak. Futbolcularının hepsi U19 Takımı'na kaydırılacağı için yeni sezonda U17 takımının liglere katılmamasının daha iyi olacağı görüşü hakim. Denizlispor Teknik Direktörü Çağdaş Mavioğlu'nun U19 ve U17 takımındaki bütün futbolcuları görmek istediği ve bu nedenle iki takımın da A Takım Tesisleri'nde kampa alınacağı gelen bilgiler arasında. U19 ağırlıklı akademi takımları, yeni sezonda da yine Denizlispor'un gözbebeği olacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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